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30 bin lira masraf yaptığı 44 yıllık Murat 124'e gözü gibi bakıyor: Kimseye satmam

02.12.2020 08:43 | Son Güncelleme:
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30 bin lira masraf yaptığı 44 yıllık Murat 124'e gözü gibi bakıyor: Kimseye satmam

Burdur'da oto yıkamacı Turan Hayta, 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124 marka otomobiline çok sayıda talipli olduğunu belirterek, aracı kimselere satmayacağını ve torununa miras bırakacağını söyledi.

Bir dönemin en çok bilinen otomobil markası Murat 124, meraklıları için çok değerli oldu. Burdur’da Eski Sanayi Sitesi’nde oto yıkamacılık yapan Turan Hayta (62), 4 yıl önce 5 bin liraya satın aldığı ve 30 bin lira masraf yaparak yenilediği 1976 model Murat 124’le yakından ilgileniyor. Meraklılarının satın almak için kendisine yeni otomobil parası teklif ettiklerini söyleyen Hayta, “Bu benim özel merakım. Torunuma bırakacağım en güzel hediyem Murat 124 olacak” dedi.

‘BMW’YE MURAT 124’Ü DEĞİŞMEM’

Gençliğinde Murat 124 ile taksicilik yaptığını anlatan Hayta, “Benim zevkim de bu arabanın bakımını yapıp kullanmak. Bu haliyle görenler, otomobilini takas etmek için 100 bin lira değerinde BMW marka bir otomobil teklif ettiler. Fakat 150 bin lira da verseler yine satmam. Murat 124'ün bende ayrı bir yeri ve anısı var. Arabamı haftanın bir günü garajdan çıkarıyorum ve iş yerine getiriyorum. Pazar günleri dışarıya çıkarır keyifle sürerim” dedi.

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'FREN SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ’

Araçla ilgili detayları anlatan Hayta, şöyle devam etti:

“Bu arabaya, orijinal haliyle bineceksiniz. Benzinliyse benzinli bineceksin. Özellikle Murat 124'lerdeki fren sistemi günümüzün arabalarında yok. Bunlar 1971'de çıktı, 4 tekerde disk frenlidir. Arka frenleri kampanalıdır. Frene dokunduğundan aynı anda dördü birden tutar. Binmekten keyif aldığım Murat 124’ü benden sonra da adımı taşıyan torunum Turan’a bırakacağım. Bana söz verdi. O da gözü gibi bakacak”.

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(DHA)

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