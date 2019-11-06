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30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki bahçesinden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin avokadonun çalındığını fark eden Ayşe S., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 10 bin avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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