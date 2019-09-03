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30 bin öğrenciye "Eğitim Kart" veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine destek olacak “Eğitim Kart” projesini hayata geçirdi.

30 bin öğrenciye "Eğitim Kart" veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine destek olacak “Eğitim Kart” projesini hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi 30 bin aileye verilecek ve kırtasiye alışverişinde kullanılacak kartlarla ilgili protokol imzalandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçim kampanyasında verdiği sözlerden birini daha hayata geçirdi. Eğitime desteğe büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir esnafının da faydalanacağı Eğitim Kart projesini hayata geçirdi. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası arasında imzalanan protokol aracılığıyla öğrencilere toplamda 2 milyon 160 bin lira değerinde destek sağlanacak. Söz konusu kartlar ihtiyaç sahibi 30 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisinin velilerine teslim edilecek. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği “Eğitim Kart”la alışveriş yapanlara ek yüzde 10 oranında indirim yapacak.

Bu dayanışma devam edecek
Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Soyer imza töreninde yaptığı konuşmasında, “Seçim kampanyası döneminde ’İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şey satın alacaksa İzmirlilerden alacak’ demiştik. Bugün satın almaların en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. İzmir’deki 30 bin çocuğa kırtasiye seti hediye edilecek. Odamızın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra farklı odalarımızla da aynı dayanışma ve işbirliği içinde olacağız” sözlerine yer verdi.

Çok mutluyuz
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de esnafımıza katkıda bulunacak” dedi. Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir, “Başkanımız Tunç Soyer’in sıkıntılı günler geçirdiğimiz bu zamanda ihtiyaç sahiplerine gösterdiği katkıdan dolayı çok mutluyuz. Seçim zamanında verdiği sözünü tuttu. Bu çok önemli bir proje. Tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

30 bin öğrenciye

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