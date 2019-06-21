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30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

Her gün yüzlerce tehdit alarmı alan şirketlerin güvenlik uzmanı istihdam etmekte zorlandığını belirten Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu söyledi.Gelişen teknolojinin güvenlik anlayışını da değiştirdiğini ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, "Artık konvansiyonel güvenliğin yanında siber güvenlik de ön planda.

Her gün yüzlerce tehdit alarmı alan şirketlerin güvenlik uzmanı istihdam etmekte zorlandığını belirten Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu söyledi.
Gelişen teknolojinin güvenlik anlayışını da değiştirdiğini ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Çağlar Arık, "Artık konvansiyonel güvenliğin yanında siber güvenlik de ön planda. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zorlu süreç sebebiyle, sayıları azalan siber güvenlik uzmanlarına ciddi bir ihtiyaç doğurdu. Siber güvenlik sektörünün, dünyadaki en popüler iş piyasalarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Siber güvenlik alanında uzman açığı her geçen gün artarken, şirketlerin küçük bir siber güvenlik ekibiyle kendi sistemlerinde verilen her alarmın tek tek incelemesi imkansız hale geliyor. Bu noktada devreye yeni nesil güvenlik operasyon merkezleri (SOC) giriyor" dedi.
Güvenliğin en kritik adımlarından birini dış kaynak hizmet modeliyle, daha etkin ve daha düşük maliyetli yönetme olanağı sunan güvenlik operasyon merkezleri ile şirketler, IT altyapısını yöneten uzman haricinde içeride ekstra personel barındırmak zorunda kalmadığına dikkat çeken Arık, "Siber güvenlik, ulusal ve uluslararası alanda, en önemli tehlike haline gelmiş, uluslararası örgütler ve devletlerin, en fazla yatırım yaptığı alan olma özelliğini kazanmıştır. Kitle imha silahları ve terörizm kadar önem teşkil eden siber saldırılar, bugün birçok ülkenin ekonomik alanda kayıp yaşamasına sebep olmakla kalmayıp, kamu kurum ve kuruluşlarının siber uzaydaki varlıklarını tehlikeye sokmakta, çalışmasını engellemekte ve hatta kritik bilgilerin ele geçirilmesini sağlamaktadır" diye konuştu.
Siber güvenlik, BT sektörlerindeki en hızlı alanlardan biri oluğuna değinen Arık, "Bu durumda güncel bilgileri takip etmek için ne yapabilirsiniz? Sorunun cevabı çok basittir. Okuyun, okuyun ve daha fazla okuyun. Twitter ve diğer sosyal medya kanallarındaki siber liderlerin listesini hazırlayın ve yeni ortaya çıkan siber tehditler hakkındaki haberleri ve analizleri takip edin" dedi.

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