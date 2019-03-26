HABER

30 bin TL bulunan kasayı çalanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

BOLU'da, tarım ürünleri satan firmadan içinde 30 bin TL bulunan kasayı yuvarlayarak kamyonetin kasasına yükleyip çalan iş yerinin eski çalışanı ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı.

30 bin TL bulunan kasayı çalanlar yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tarım ürünleri satan firmadan içinde 30 bin TL bulunan kasayı yuvarlayarak kamyonetin kasasına yükleyip çalan iş yerinin eski çalışanı ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen salı günü İhsaniye Mahallesi'nde tarım ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Firma sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde, içinde 30 bin TL bulunan kasanın çalındığını ve dükkan önünde park halinde bulunan kamyonetinin yerinde olmadığını gördü. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin iş yerinin eski çalışanı olduğu, yanındaki 2 kişinin de ona yardım ettiği belirlendi. İş yerinin önünde bulunan kamyonetin de anahtarının eski çalışan tarafından kopyalandığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin önünden çalınan kamyoneti Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Araç, boş arazide terk edilmiş halde bulundu.
Yoğun çalışma sonucu şüpheliler dün Bolu Sanayi Sitesi'nde yakalandı. Eski iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen N.Y. (21) ve ona yardım eden M.Ö. (23) ile E.T. (47) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, N.Y. ve M.Ö.'nün kasayı yuvarlayarak kamyonete yüklediği görüldü.

FOTOĞRAFLI

30 bin TL bulunan kasayı çalanlar yakalandı30 bin TL bulunan kasayı çalanlar yakalandı30 bin TL bulunan kasayı çalanlar yakalandı30 bin TL bulunan kasayı çalanlar yakalandı

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya tehdidiSümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya tehdidi
Eskişehir’de feci kaza, 15 yaralıEskişehir’de feci kaza, 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.