30 bin TL’lik bebek hediyesi

Atakan Koru, tescilli güzele tektaş yüzük hediye etti.

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Yaklaşık 5,5 aylık hamile olan tescilli güzel Azra Akın’a eşi Atakan Koru’dan pahalı hediye! Akın’a eşi Atakan Koru, bebek hediyesi olarak eşine özel tasarım tektaş yüzük hediye etti.