MAGAZİN

30 bin TL’lik bebek hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

5,5 aylık hamile olan Azra Akın’a eşinden büyük jest...

Atakan Koru, tescilli güzele tektaş yüzük hediye etti.

Azra Akın'a 30 bin TL’lik bebek hediyesi

1 / 9

Yaklaşık 5,5 aylık hamile olan tescilli güzel Azra Akın’a eşi Atakan Koru’dan pahalı hediye! Akın’a eşi Atakan Koru, bebek hediyesi olarak eşine özel tasarım tektaş yüzük hediye etti.
2 / 9

Bugünlerde eşinin memleketi olan İpsala’da vakit geçiren Akın’ın damla pırlanta yüzüğünün fiyatının yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenildi.
3 / 9

Tescilli güzelin, pahalı hediyesi sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafta ortaya çıktı. Gün batımında çektirdiği fotoğrafıyla çok sayıda beğeni alan Azra Akın, hamilelik dönemi boyunca doğal beslenmeye önem veriyor.
4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azra akın hamile bebek hediyesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkenci Kuş'un kötü kadını Aylin'in inanılmaz değişimi

Erkenci Kuş'un kötü kadını Aylin'in inanılmaz değişimi

Restoranda şort gerilimi! Hakan Ural ayrıntılarıyla anlattı

Restoranda şort gerilimi! Hakan Ural ayrıntılarıyla anlattı

Polis Rihanna'nın evine helikopterle geldi!

Polis Rihanna'nın evine helikopterle geldi!

Şükran Ovalı bebeğine o şarkıyla seslendi!

Şükran Ovalı bebeğine o şarkıyla seslendi!

Şirin ile Temel 26 yıl sonra buluştu

Şirin ile Temel 26 yıl sonra buluştu

Dua Lipa’ya geceliği 15 bin dolarlık villa

Dua Lipa’ya geceliği 15 bin dolarlık villa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.