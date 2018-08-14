Atakan Koru, tescilli güzele tektaş yüzük hediye etti.
Azra Akın'a 30 bin TL’lik bebek hediyesi
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Yaklaşık 5,5 aylık hamile olan tescilli güzel Azra Akın’a eşi Atakan Koru’dan pahalı hediye! Akın’a eşi Atakan Koru, bebek hediyesi olarak eşine özel tasarım tektaş yüzük hediye etti.
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Bugünlerde eşinin memleketi olan İpsala’da vakit geçiren Akın’ın damla pırlanta yüzüğünün fiyatının yaklaşık 30 bin TL olduğu öğrenildi.
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Tescilli güzelin, pahalı hediyesi sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafta ortaya çıktı. Gün batımında çektirdiği fotoğrafıyla çok sayıda beğeni alan Azra Akın, hamilelik dönemi boyunca doğal beslenmeye önem veriyor.
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