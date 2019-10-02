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30 bin TL’ye sattıkları kepçeyi kaçırıp dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de internet üzerinden satışa çıkardıkları kepçeyi 30 bin TL’ye sattıktan sonra karşılığında para ve otomobil alan 2 kişi, kepçeyi sattıkları şahıslara teslim etmeden ortadan kayboldu.

Kayseri’de internet üzerinden satışa çıkardıkları kepçeyi 30 bin TL’ye sattıktan sonra karşılığında para ve otomobil alan 2 kişi, kepçeyi sattıkları şahıslara teslim etmeden ortadan kayboldu. Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri polisi, 3 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olan şahısla beraber 2 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden çıkarılan kepçeyi gören V.M. (28) ve A.M. (62) kepçeyi almak üzere Afyon’dan Kayseri’ye geldi. Burada kepçeyi ilana koyan F.G. ve S.G. ile buluşan 2 kişi, kepçeyi satın almak için pazarlık yaptı. 30 bin TL karşılığında kepçeyi almak için anlaşan V.M. ve A.M., yanlarında getirdikleri 13 bin TL’yi nakit, 17 bin TL değerindeki otomobillerini ise noter aracılığı ile şahıslara verdi. Noter çıkışı satın aldıkları kepçeyi almak için verilen adrese giden V.M. ve A.M., kepçenin yerinde olmadığını görünce dolan dolandırıldıklarını anladı.
İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyon ile F.G.’yi ve S.G.’yi mağdur şahıslardan aldıkları otomobilin içerisinde kıskıvrak yakaladı. F.G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.G.’nin uyuşturucu madde ticareti ve imalatı, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen S.G., adliyeye sevk edildi.

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