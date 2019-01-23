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30 çocuğu sünnet ettirme karşılığında yargılanmaktan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

KONYA'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada E.E.'yi yaralayan H.E.S.

KONYA, (DHA)- KONYA'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada E.E.'yi yaralayan H.E.S. hakkında şikayet üzerine soruşturma açıldı. 'Yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen H.E.S., uzlaşma sonucu 30 çocuğu sünnet ettirme karşılığında yargılanmaktan kurtuldu.
Sürücüler E.E. ve H.E.S. trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga etti. Kavgada H.E.S.'nin darbeleriyle E.E. yaralandı. E.E., Cumhuriyet Başsavcılığına H.E.S. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Büroda görevli uzmanlar, E.E. ve H.E.S.'yi uzlaştırmaya çalıştı. Yapılan müzakere sonucu E.E., H.E.S.'nin 30 çocuğu sünnet ettirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. H.E.S. bu istediği kabul ederek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, taraflar arasındaki uzlaşıyla toplumsal barışın korunmasına katkı sağlandığını ve uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirtti.

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