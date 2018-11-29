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30 dakika uğraştı, CD kabını bakın neye dönüştürdü?

Serap Karakış Serap Karakış
TEKNOLOJİ  | 29.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

Elinizde boş CD kabı varsa atmayın! Telefonunuzu dakikalar içinde öyle bir değiştirecek ki...

Artık günümüzde kullanımı rafa kalkan CD'ler birçok yerde değerlendirilebiliyor. İşte CD kabından yaratıcı bir fikir.

30 dakika uğraştı, CD kabını bakın neye dönüştürdü?

Öncelikle bir cetvele ihtiyacımız var.
Sonrasında kareli boş bir kağıt bulup cetvelle üzerini çizmeye başlıyoruz!
Şekil aynen böyle olacak.
Ardından makasla çizdiğimiz şekilde kağıdı kesiyoruz.
Şimdi sonraki adıma geçelim.
Şimdi de bir yerlerden CD kabı bulmalısınız; asıl iş şimdi başlıyor!
CD kabını aynı şekilde kesmemiz gerekecek.
Kestiğimiz kağıdı kullanarak bu işlemi yapıyoruz.
Falçata kullanarak kolayca CD kabını kesebilirsiniz.
Kesme işlemi sonunda CD kabından 4 parça çıkaracaksınız.
İşte biraz uğraştıktan sonra CD kabından geriye kalanlar...
Şimdi de bunları birbirlerine bantlayacağız.
Mümkünse bantlama işlemini şeffaf bantla yapın.
Ve bu kestiğimiz parçayı aynen telefonun ortasına koyun.
Şimdi deniz anası figürünü hologramdan görebilmek için bu adrese girin: https://www.youtube.com/watch?v=_FSX2wSRq1c
Artık bir hologramınız var! Ama sadece deniz anası değil pek çok farklı şeyi hologramdan seyredebilirsiniz!
Gerçekten müthiş!
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Anahtar Kelimeler:
CD CD kabı yaratıcılık

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