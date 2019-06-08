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30 derece sıcakta kar banyosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında İmranlı ilçesi sınırlarında Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kamp ve doğa yürüyüşü programı düzenlendi.

Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında İmranlı ilçesi sınırlarında Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kamp ve doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, 30 derece sıcak altında kar banyosu yapıp, kar helvası yedi. Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü tarafından (SİVDAK) İmranlı ilçesi sınırlarında Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kamp ve doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti yapılacak. KAR BANYOSU KEYFİ Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda katılımcılar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu. Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapan sporcular, yaklaşık 30 derece sıcak altında kar banyosu ile serinledi. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, burada Türk bayrağı açtı. Milli Mücadelenin yüzüncü yılına atfedilen yürüyüş programında Kızılırmak'ın geçtiği İmranlı, Zara ve Hafik ilçeleri güzergahı üzerinde onlarca; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görecek ve aynı zamanda görüntüleyecek olan katılımcılar, Sivas'ın zenginliklerini gözler önüne serecek.

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