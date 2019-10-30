30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kişi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kişi ise 12 lira 2'şer kuruş ikramiye kazandı. (AA)

