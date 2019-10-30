30 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto oyununun 1266'ncı çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 16, 21, 31, 36 ve 46 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarındaki ikramiye devretti.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kişi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kişi ise 12 lira 2'şer kuruş ikramiye kazandı. (AA)
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