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30 Ekim Amerikan Basınından Özetler

30.10.2018 22:28 | Son Güncelleme

30 Ekim Amerikan Basınından Özetler

30 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Pittsburgh kentinin, Cumartesi günü bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda hayatlarını kaybedenlerin cenaze törenlerine ve Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın kentin Yahudi cemaatine bugün yapmayı planladıkları taziye ziyaretine hazırlandığını bildiriyor. Gazete, Pittsburgh Belediye Başkanı'nın ziyaretin cenazelerin kaldırılmasından sonrasına ertelenmesi ve bazı Yahudi liderlerin Trump'ın beyaz ırkçıları lanetlemedikçe kente adım atmaması çağrılarına rağmen Başkan'ın bugünkü ziyareti gerçekleştirmede ısrarlı olduğunu yazıyor. Pittsburgh'un Demokrat Partili Belediye Başkanı William Peduto, kentin bir yandan Başkan'ın ziyaretine, diğer yandan cenaze törenlerine aynı anda yetecek kadar emniyet gücüne sahip olmadığını kaydetti. Peduto ayrıca Beyaz Saray'ın ziyaretten önce ölenlerin yakınlarına ulaşıp Trump'ın kente gelmesini isteyip istemedikleri konusunda fikirlerini alması gerektiğini de kaydetti. Karşıtları, Trump'ın kışkırtıcı söylemlerinin nefreti körüklediğini ve radikal kesimlerce, şiddete yakılan yeşil ışık olarak algılandığını savunuyor. Ancak Trump bu suçlamalar karşısında medyayı hedef almaya ve şiddet eylemlerindeki artışın medyada yer alan haberlere bağlı olduğunu savunmaya devam ediyor.

New York Times ise Amerika'da son zamanlarda artan Yahudi düşmanlığını mercek altına alıyor. Gazete, yakın zamana kadar Amerika'da yaşayan çok sayıda Yahudi'nin İkinci Dünya Savaşı Avrupası'ndan kalma Yahudi düşmanlığının geride bırakıldığına inandığını düşündüğünü yazıyor. Ancak habere göre haftasonu Pittsburgh'da “Tüm Yahudiler'in ölmesini istiyorum” diyen bir saldırganın giriştiği sinagog baskını, Amerika'daki Yahudiler açısından bir alarm niteliği taşıyor. Ancak uzmanlar, son zamanlarda giderek artan düşmanlık ve nefret söylemlerinin aniden ortaya çıkmadığı görüşünde. Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana oluşan süreç, geçen yıl Virginia'nın Charlottsville kentindeki ırkçı gösteri ve Fransa ve Almanya'daki Yahudi karşıtı eylemler, Amerika'daki nefret ortamının yayılmasına yol açtı. Gazetenin görüş aldığı Emory Üniversitesi uzmanı Deborah Lipstadt, Yahudi düşmanlığının, uzun yıllar uykuda olan ancak birden canlanan enfeksiyonlara benzediğini söylüyor. Yahudi karşıtları ve beyaz ırkçıların sık sık başvurduğu komplo teorileri, buna bir örnek. Trump yanlıları, komplo teorilerine dayanarak bazı Yahudiler'e yönelik asılsız iddialarda bulunuyor. Gazete, Demokrat Parti'ye yüklü miktarlarda bağışta bulunan Macar göçmeni milyarder George Soros'un Meksika üzerinden Amerika'ya gelmeye çalışan Honduras ve Guatemalalı göçmenlere mali destek verdiği suçlamasının bunun son örneklerinden biri olduğunu kaydediyor.

New York Times bugün ayrıca Endonezya'nın Cakarta Adası'ndan kalkan yolcu uçağının Cava Denizi'ne düşmesiyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, çok sayıda adadan oluştuğu için ulaşımda hava taşımacılığına bağımlı olan Endonezya'da yepyeni sayılabilecek bir uçağın içindeki 189 kişiyle birlikte kalkıştan hemen sonra düşmesinin birçok soru işaretini beraberinde getirdiğini kaydediyor. Habere göre düşen Boeing 737 Max 8 uçağı, Lion Havayolları'na Ağustos ayında teslim edilmişti. Uçak, düşmeden önce sadece toplam 800 saat uçuş yapmıştı. Yaklaşık 17 ay önce dünyadaki birçok havayolu tarafından kullanılmaya başlanan 737 Max 8, Boeing firmasının en çok sattığı uçakların başında geliyor. Federal Havacılık Dairesi, Endonezya'daki kazanın, Boeing 737 Max serisinin şimdiye kadarki ilk kazası olduğunu açıkladı. Öte yandan Endonezya sivil havacılık sektörü uzun yıllar boyunca emniyet sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Ancak son yıllarda kaydedilen aşamalar üzerine Avrupa Birliği, Haziran ayında 2007 yılından bu yana güvenlik kaygıları nedeniyle bazı Endonezya havacılık şirketlerine getirdiği yasağı kaldırma kararı almıştı.

Wall Street Journal ise Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Parti'nin genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın liderliği rolünden ayrılışını hızlandırabileceğini yazıyor. Habere göre Merkel, dün yaptığı açıklamada, Aralık başında yapılacak genel başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını duyurdu. Merkel'in açıklaması, muhafazakar Hıristiyan Demokrat Parti'nin hafta sonu yapılan yerel seçimlerde düşük performans göstermesini izliyor. Merkel ayrıca 2021'de yapılacak bir sonraki genel seçimlerde de aday olmayacağını bildirdi. Gazeteye göre Merkel'in parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklaması, başbakanlık görevini bırakmasına yönelik baskıları arttırabilir. Kimi üst düzey yetkililere göre parti yönetimi, Merkel'i başbakanlığı bırakmaya zorlayabilir. Hıristiyan Demokrat Parti'nin başına 2000 yılında geçen, 2005'te ise başbakan olan Merkel, Almanya'da on yıldan uzun süre siyasi merkez haline gelen partiyi modernleştirdi. Bütçeyi dengeleyen, ekonomik büyümeyi körükleyen ve işsizlik oranını rekor düzeyde düşüren Merkel, özellikle Alman toplumunu kutuplaştıran ve Avrupa'daki ayrılıkları daha da derinleştiren göç meselesiyle ilgili politikalarından ötürü ise eleştiri odağı haline gelmişti.

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