30 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanımlayan karar tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesiyle ilgili habere ana sayfasında yer veriyor. Gazete, tasarının, NATO müttefiki Türkiye’nin oylamaya on yıllardır karşı çıkmasına rağmen kabul edildiğini yazıyor. Habere göre Temsilciler Meclisi ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlenen askeri operasyonla ilgili olarak Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını da geçirdi. Her iki tasarı da Temsilciler Meclisi’nde partiler üstü destek buldu. Ermeni tasarısı 11’e karşı 405 oyla kabul edilirken yaptırım tasarısı 16’ya karşı 403 oyla Temsilciler Meclisi’nden geçti. Gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun her iki tasarıyı da kınadığını yazıyor. Habere göre Çavuşoğlu, soykırım tasarısının tarihi ya da yasal dayanağı olmadığını, yaptırım tasarısınınsa NATO ittifakını ve Trump Yönetimi’yle bu ay varılan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. Öte yandan New Jersey Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez ve Teksas Cumhuriyetçi Parti Senatörü Ted Cruz, Senato’da benzer bir tasarının hazırlığını yapıyor. Ancak gazete, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın söz konusu tasarıların oylanmasının önünü açıp açmayacağına ilişkin bir sinyal olmadığını yazıyor.