İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kararlıyız. 30 Ekim’den sonra denetime çıkıyoruz." dedi.

İstanbul Sanayi Odasının eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Vali Yerlikaya, kayıt dışı göçmen çalıştırma konusunda iş adamlarına uyarılarda bulundu.

30 Ekim tarihine kadar uyarılarının devam edeceğini belirten Yerlikaya, 1 Kasım itibarıyla sıkı denetimlerin yapılacağını duyurdu. Yerlikaya, "Bugün itibarıyla 42 bin iş verenin kapısını çaldık. Selam verdik. ‘Merak etmeyin, denetim yapmaya, tutanak tutmaya gelmedik. Öğüt, nasihat etmeye geldik. 1 Kasım’dan itibaren de gelişimiz böyle olmayacak dedik." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, denetimler sırasında kayıt dışı göçmen çalıştıran işletmelere, sektörlere göre 120 bin ile 600 bin lira arasında ceza uygulanacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Geçici koruma kapsamındaki kardeşlerimizle, misafirlerimizle ilgili hoşnut olmayan bazı sözler işitiyoruz. Ama bir yandan baktığımız zaman bu sözü ifade eden bazı arkadaşlarımızın da iş yerlerinde sigortasız, kayıt dışı istihdam edildiğini görüyoruz. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bunu izah etmek zor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kararlıyız. 30 Ekim’den sonra denetime çıkıyoruz."

İstanbul'a kayıtlı olmayan göçmenler için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, yeni bir geri gönderme merkezi için adımların atıldığını söyledi. Yerlikaya, "Kendi geri gönderme merkezimizin yatak kapasitesini 6 bin civarına çıkarmak için bugün bir imza attık. Hadımköy’de bir arsa, Hazine’den onu tahsil ediyoruz. O zaman günde 2 bin kişi dahi olsa, evraklarını yapıp kendi ülkelerine gönderebiliriz." dedi.

