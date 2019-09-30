30 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'in, Başkan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ihbarda bulunan muhbirin ifade vereceğini açıkladığını yazıyor. Habere göre adı gizli tutulan muhbirin Kongre'de ifade vereceği açıklaması, Başkan Trump'ın eski iç güvenlik danışmanı Tom Bossert'ın dün bir televizyon programında Trump'ın son yaptıklarından çok rahatsız olduğunu söylemesiyle aynı güne denk geldi. Bossert, ABC Televizyonu'nda katıldığı ”This Week” programında, 2016 seçimlerine Rusya'nın değil, Demokrat Parti adına hareket eden Ukrayna'nın müdahale ettiği şeklindeki komplo teorisinin çürütüldüğünün altını çizdi. Ancak Bossert, avukatı Rudy Giuliani'nin Trump'ın kafasını Ukrayna'yla ilgili dezenformasyonla doldurmaya devam ettiğini söyledi. Öte yandan muhbirin avukatı Mark Zaid ise Kongre'nin her iki kanadında da partilerüstü müzakerenin sürdüğünü, muhbirin kimliğinin gizli tutulmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Muhbirin Kongre'de ne zaman ifade vereceği henüz belli değil. Muhbirin bir başka avukatı, Andrew Bakaj ise Ulusal İstihbarat Direktör Vekili Joseph Maguire'a gönderdiği mektupta, müvekkilinin emniyeti konusundaki korkuları dile getirdi. Bunun nedeni, Başkan Trump'ın muhbiri ”neredeyse bir casus” olarak nitelemesi ve ölüm cezasına atıfta bulunması. Öte yandan Kongre üyelerine seçim bölgelerine gidip seçmenleriyle bir araya gelme fırsatı tanıyan iki haftalık süreç, başladı. Temsilciler Meclisi üyeleri, bu süre zarfında seçmenlerle buluşacak ve azil sürecini neden destekledikleri ya da desteklemedikleri konusunda seçmenlerini aydınlatacak.

New York Times ise Başkan Trump'ın ticaret savaşları ve demokrasi yanlısı protestoların bastırılmasının Hong Kong'un Çin ve dış dünya arasındaki ”tarafsız bölge” statüsünü ve Amerika-Çin arasında köprü kurma misyonunu erozyona uğrattığını yazıyor. Habere göre Trump'ın ithal Çin mallarına yönelik gümrük tarifelerini arttırması, Hong Kong'un ticaret merkezi olarak değerinin azalmasına yol açıyor. Çin'in Hong Kong'daki demokratik uygulamaları ihlal ettiği gerekçesiyle düzenlenen protestolarsa bu ada kentin yarı özerk statüsünün geleceğine şüpheyle bakılmasına neden oluyor. Bazı uzmanlara göre Çin ve Amerika arasındaki jeopolitik ve ideolojik sürtüşmenin yoğunlaşması, Hong Kong'un önemini ortadan kaldırıyor. Toronto Üniversitesi'nden Çin uzmanı Lynette Ong, Hong Kong'un varlık nedenleri olan hukukun üstünlüğü, kamu kurumlarına, yargıya ve bürokrasiye saygının ortadan kaldırıldığını kaydediyor. Öte yandan Çin'in komünist düzenle yönetilişinin 70'inci yıl dönümü kutlamalarına iki gün kala dün Hong Kong'un üç ana ticaret merkezinde on binlerce göstericinin katıldığı protestolar düzenlenmesi, dikkatleri Çin'in anti demokratik uygulamalara çevirmeyi amaçlıyordu. Protestoların, kutlamaların yapılacağı yarın daha da yoğunlaşması bekleniyor.