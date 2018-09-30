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30 Eylül Dünya Çeviri Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Farklı dillere sahip kültürlerin tek bir dili konuşmalarını sağlayarak aslında içinde 'kültür ve dil çeşitliliğini barındıran ortak bir dünya dili' oluşturulmasına yardımcı olan ve uzak coğrafyaları birbirine yakınlaştıran çevirmenlerimizin 30 Eylül Dünya Çeviri Günü kutlu olsun"

Dışişleri Bakanlığından "30 Eylül Dünya Çeviri Günü" dolayısıyla yayımlanan açıklamada, "Farklı dillere sahip kültürlerin tek bir dili konuşmalarını sağlayarak aslında içinde 'kültür ve dil çeşitliliğini barındıran ortak bir dünya dili' oluşturulmasına yardımcı olan ve uzak coğrafyaları birbirine yakınlaştıran çevirmenlerimizin 30 Eylül Dünya Çeviri Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamada, çevirinin tüm insanlığın ortak dili ve küreselleşen dünyada, dil engelini ortadan kaldırarak farklı ulusların birbirlerini anlamalarını sağlayan çevirmenlerin uluslararası siyaset, ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlarında vazgeçilmez aktörler olduğu vurgulandı.

Bilgi alışverişinin hiç olmadığı kadar hızlandığı, iletişimde zaman kavramının neredeyse kaybolduğu teknoloji çağında çevirmenlerin bilgiyi doğru yönde ve doğru şekilde aktararak insanoğlunun en temel içgüdülerinden biri olan iletişim kurma ihtiyacını karşıladığı ve dünya çapında barışa ve iş birliğine de katkıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, iletişimi uluslararası ve evrensel boyutlara taşıyan çevirmenlerin önemini dikkate alan Birleşmiş Milletlerin profesyonel çevirinin ulusları birbirine bağlamasının, barışa, anlayış, uzlaşı ve gelişmeye teşvik etmesinin rolünü vurgulayan bir yasa tasarısını kabul ettiği ve Uluslararası Çeviri Federasyonu tarafından 1953 yılından bu yana kutlanan 30 Eylül’ü, 2017 yılında resmi olarak da Uluslararası Çeviri Günü olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, çeviri sektörünün Türkiye'de de gelişme gösterdiğinin ve giderek daha fazla önem kazandığının altı çizildi. Türkiye'nin AB katılım süreciyle Müzakere Çerçeve Belgesi'nde de öngörüldüğü gibi AB müktesebatı çevirisinin koordineli olarak ve belirli bir standart ekseninde yapılması için 2011 yılında müstakil bir çeviri birimi kurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu birim halihazırda AB müktesebatının ve gerek duyulduğunda uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Türk mevzuatının çeviri çalışmalarını koordine ederek ilgili envanter çalışmalarını yürütmekte ve yapılacak çevirilerin uygunluğunu denetlemektedir. Avrupa Birliği terminolojisi veri tabanının oluşturulması yükümlülüğü de 'Çeviri Eşgüdüm Birimi'nin sorumluluğundadır.

Türkiye'de çeviri bilimin kurucularından Prof. Dr. Akşit Göktürk'ün tanımıyla çeviri 'dillerin dilidir' ve 'başka dillerin tanımladığı başka dünyaların tanıtılmasıdır'. Farklı dillere sahip kültürlerin tek bir dili konuşmalarını sağlayarak aslında içinde 'kültür ve dil çeşitliliğini barındıran ortak bir dünya dili' oluşturulmasına yardımcı olan ve uzak coğrafyaları birbirine yakınlaştıran çevirmenlerimizin 30 Eylül Dünya Çeviri Günü kutlu olsun!"

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30 eylül AB Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı Dünya Çeviri Günü

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