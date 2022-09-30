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30 Eylül hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 30 Eylül hava durumu tahminleri!

30.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Eylül hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Eylül Cuma günü paylaşılan hava durumu tahmin raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinden mevsim normallerinde seyredeceği kaydedilirken güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte 30 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

30 Eylül hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 30 Eylül hava durumu tahminleri!

30 Eylül hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi internette 30 Eylül 2022 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunu araştırmaya başladı. Meteoroloji 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu da internet sitesinde yayımladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül hava durumu tahminleri...

Hava durumu

30 EYLÜL HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

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İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği kaydedildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

30 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Eylül 2022 Cuma gününün hava durumu raporunu yayımladı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

26 Eylül hava nasıl olacak?

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hava

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