30 Eylül hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 30 Eylül hava durumu tahminleri!

30 Eylül hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi internette 30 Eylül 2022 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunu araştırmaya başladı. Meteoroloji 5 günlük haritalı hava tahmin raporunu da internet sitesinde yayımladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Eylül 2022 Cuma gününün hava durumu raporunu yayımladı.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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