Popüler şans oyunlarından biri olan On Numara çekilişinin sonucu bu akşam belli olacak. Çekilişte çıkan rakamlar, talihlilerine ödül kazandıracak. Peki 30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



