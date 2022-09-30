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30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

30.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları 30 Eylül akşam saatlerinde merak konusu oldu. Her hafta iki defa gerçekleştirilen çekilişin binlerce takipçisi bulunuyor. Peki 30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

Popüler şans oyunlarından biri olan On Numara çekilişinin sonucu bu akşam belli olacak. Çekilişte çıkan rakamlar, talihlilerine ödül kazandıracak. Peki 30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
on numara Milli Piyango
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