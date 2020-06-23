En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade

Kadınlar özel günlerde çevrelerinde fark yaratmak ister, bunun için de işe saçlarından başlarlar. Saçlarıyla farkını ortaya koymak isteyen kadınların birçoğunun öncelikli tercihi ise topuz modelleri. Uygulanacak topuz modelinin kendini göstermesi için hem saç yapısına hem de yüz şekline en uygun modelin tercih edilmesi gerekir. Tabii bulunulacak ortam, kıyafet gibi detaylar da göz ardı edilmemeli.
Düz Topuz Modelleri
Düz topuz saç modellerinin hem yapımı kolay hem de kullanımı rahattır. Bu sebeple özellikle yaz aylarında tercih edilebilir.
1. Yarım topuz modeli
Yarım topuz modeli her uzunluktaki saç için ideal bir modeldir.
- Saçınızın üst kısmını ayırın.
- Daha sonra kafanızın tepesinde ayırdığınız saç tutamını bir lastik bant yardımı ile toplayın.
- Saçınızın altta kalan kısımlarına dalgalı bir şekil vererek hareketli bir saç modeline sahip olabilirsiniz.
2. Tokalı düşük topuz
Tokalı düşük topuz modeli sayesinde özel gün ve gecelerde keyifle kullanacağınız bir model yakalarsınız. Saçınıza zarif bir çiçek veya şık bir kurdele takarak şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
- Saçınızı ensenizde sıkıca at kuyruğu biçiminde bağlayın.
- Aşağı doğru uzanan saçınıza yoğun krepe uygulayın.
- Saçınızı iki ayrı tutam haline getirin ve iki tutama da bohça görüntüsü verecek şekilde yukarı doğru toplayın.
- Saçınızı yeterli sayıda siyah tokayla sabitleyerek aksesuarı saçınızın ortasına takın.
3. Balerin topuz
Balerin topuz modeli hazırlanmak için uzun bir vaktiniz olmadığı anlarda en doğru tercihleriniz arasında olacaktır. Saçınıza gerekli özeni gösteremediğiniz anlarda balerin topuz ile bakımlı görünebilirsiniz. Bu modele, saçın tepede aldığı yuvarlak şekil dolayısıyla donut topuz da denir.
- Saçınızı tepede sıkıca bir at kuyruğu yapın.
- At kuyruğunu döndürerek toplayın.
- Her adımda saçı sabitlemek için tokaları kullanın.
- Saç renginize yakın bir saç filesi ve biraz sprey ile modeli tamamlayın.
4. Yuvarlak topuz
Yuvarlak topuz, her yüz ve vücut tipi için gönül rahatlığıyla kullanılması mümkün olan bir saç modelidir. Yüz çevrenizde kamufle etmek istediğiniz yere göre modeli esnetebilirsiniz.
- Saçınızı fırçayla krepe yaparak kabartın.
- Saçınızı ortadan ikiye ayırın.
- Ayırdığınız iki parçayı ip bağlar gibi sıkıca bağlayın.
- Önce tek tutamı ortada döndürerek sabitleyin ve diğer topuza da bu işlemi yapın.
- Topuzunuzu ve saçınızın iki yanını tokalarla sabitleyin.
Sade Topuz Modelleri
1. Düğümlü topuz modeli
Orta boy saça sahipseniz yapabileceğiniz şık modellerden biridir. Gündüzden sonra gece aynı saç modelini devam ettireceğiniz zamanlarda tercih edebilirsiniz.
- Saçınızı düzleştirin.
- Düğüm atarmış gibi saçınızı birbirinin içinden geçirin.
- Sprey yardımıyla saçınızı sabitleyin.
2. Modern sade topuz modeli
Defilelerde son zamanlarda yoğun olarak tercih edilen bir saç modelidir. Orta boy ve uzun saçları zarif gösterir:
- Saçınızı düzleştirerek salın.
- Saçınızı yarıdan kırarak yukarı doğru elinize alın.
- Elinize aldığınız saçınızı birbirine dolayın.
- Saçınızı ve topuzunuzu tokalar yardımıyla sabitleyin.
3. Hacimli topuz modeli
Dağınık görünümlü olan ancak sade yapısıyla ve şık duruşuyla tercih edebileceğiniz bir modeldir.
- Saçınızın tepe kısmını krepe yapın.
- Saçınızın ön ve arka bölümünü hafif bombeli şekilde arkada toplayın ve tel tokayla sabitleyin.
- Altta kalan saçınızı bombeli bir şekilde toplayarak üste doğru tel tokalarla sabitleyin.
4. Salaş ve şık saç modeli
Dağınık ve sade modeli harmanlayarak kolayca yapabileceğiniz bu şık modelin yapımı oldukça basit.
- Saçınızı hafif dalgalı biçimde fönleyin.
- Saçınızı ensede topuz yapın.
- Saçınızın ön bölümünü doğal bir biçimde serbest bırakın.
5. Saç bantlı topuz modeli
Sade topuz modellerinden vazgeçemeyip dikkat çekmek istiyorsanız yardımınıza bir saç bandı yetişebilir. Önceden saçınızı düzleştirmeniz gerekiyor.
- Saçınızın bir bölümünü dışarıda bırakacak biçimde bant takın ve saçınızı 3 bölüme ayırın.
- Arkada kalan bölümü gevşek bir biçimde toplayın ve sarmaya başlayın.
- Dışa doğru bohça halinde saç bandının altına sıkıştırın.
- Öndeki parçaları ise sağdan ve soldan ayrı ayrı burkarak birleştirin.
- Saçınızı hem alttan hem yandan küçük tokalarla sabitleyin.
- Doğal bir görünüm için sprey kullanmayın.
6. Ensede sade topuz
Günlük hayatınızda düz modelleri seviyorsanız ve saçınızı salmak istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz.
- Saçınızı düzleştirin.
- Ensenizde saçınızı geniş topuz yapın.
- Tokalarla gizlice tutturarak spreyle sabitleyin.
Dağınık Topuz Modelleri
1. Half bun modeli
Half bun, günümüzde en çok tercih edilen dağınık topuz modelleri arasında. Bu yarım topuzlar sokak sitilinde yoğun olarak karşımıza çıkıyor.
- Saçınızı alt ve üst olarak iki bölüme ayırın.
- Üst kısmı at kuyruğu yapın.
- Lastik tokanın etrafında saçınızı sarın ve tel tokalar yardımıyla sabitleyin.
2. Dağınık çift topuz modeli
Dağınık topuzların en tatlı hallerinden biri dağınık çift topuz modelidir. Neşeli ruh halinizi yansıtabilmek ve zarafetinizden ödün vermemek için bu modeli kullanabilirsiniz.
- Saçınızı ortadan ikiye ayırın.
- Ensenizde iki tutam oluşturun.
- Tutamları burgu haline getirin ve tel tokayla sabitleyin.
- Saçın sabit kalabilmesi için spreyleyin.
3. Ensede salaş model
Ensede salaş modeli çok uzun süre uğraşılmış görüntüsü veren bir modeldir. Ancak kısa sürede yapılması mümkündür.
- Saçınızın ön bölümünde 2 tutam burgu oluşturun.
- Burguları arkada tel tokalar ile birleştirin.
- Kalan saçınızı tutam tutam burguların içine katlayın ve her tutamı tel tokayla sabitleyin.
4. Yan dağınık topuz
Saçınızın hacmini omuzlarınızın üzerinde belli etmek istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Bu model orta ve uzun boydaki saçta kendini gösterir.
- Saçınızı yana at kuyruğu yapın.
- Daha sonra burkarak dağınık topuz görünümü verin.
- Saçınızı perçem veya kakül ile birleştirin.
5. Hacimli dağınık topuz modeli
Dağınık topuz dendiğinde akla ilk olarak hacimli saç gelir. Hacmi geniş saç topuzları için saçınızı tek seferde topuz yapmak yerine salaş görünüm için adım adım şekillendirebilirsiniz.
- Saçınızı topuz yapın.
- Topuzunuzu tutamlara ayırın.
- Topuzlarınızı sabitleyerek daha dolgun görünüm elde edebilirsiniz.
- Kalan saçı ise serbest bırakın.
6. Döngülü dağınık topuz
Elagan saç modellerini tercih ediyorsanız döngülü dağınık topuzu beğeneceksiniz. Bu modeli önemli toplantı ve romantik buluşmalarda tercih edebilirsiniz.
- Saçınızı saç köpüğüyle dalgalandırın.
- Saçınızı burarak şık dağınık topuz görünümü verin.
- Saçınızın ön kısmını serbest bırakın ve spreyle sabitleyin.
7. Burgu topuz
Bu model balerin topuza oldukça benziyor. Balerin topuzdan farkı ise saçın balerin topuz kadar gergin olmaması. Daha günlük, doğal ve dağınık bir görüntü verir. Uzun uzun hazırlandığınızı belli etmek istemediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz.
- Saçınızı ortalayarak gevşek bir at kuyruğu yapın.
- En uca kadar saçınızı burgu haline getirin.
- Burguyu at kuyruğunun bağlandığı toka etrafında döndürün ve küçük tokalar ile sabitleyin.
- Saçınızın önünün hafif dalgalandırın ve serbest bırakın.
- Saçınızı jöleyle nemlendirin.
8. Acemi dağınık topuz
Topuz konusunda acemiyseniz bu model sizin için biçilmiş kaftan.
- Saçınızı iki bölüme ayırın.
- Bölümleri örerek birleştirin.
- Örgülerin etrafını örer gibi topuz yapın.
Örgülü Topuz Modelleri
Zarif topuz saçınıza daha nizami ve düzenli bir görünüş vermeyi isteyebilirsiniz. Böyle anlarda örgülü topuz modelleri hem düzenli hem de şık ve zarif bir görünüş ile şıklığınızın tamamlayıcısı olabilir.
1. Çift örgülü dağınık topuz
Örgülerini bırakamayanlar için çift örgülü dağınık topuz imdada yetişiyor.
- Çift taraftan saçınızı örün.
- Saçınızı yukarı doğru topuz yapın.
- Topuzdan sarkan saça maşa yardımıyla dalgalandırarak doğal bir görünüm verin.
- Sprey ile topuzu sabitleyin.
- Saçınızın hacmini göstermek istiyorsanız örgüleri sıkı sıkı örmek yerine daha salaş bırakıp gevşeterek örmeyi tercih edebilirsiniz.
2. Ters örgülü topuz
Günlük davetlerde cesurca tercih edebileceğiniz romantik bir saç modelidir.
- Saçınızın parlak görünüm alması için bir kremden yardım almalısınız.
- Bütün saçınızı baş aşağı eğin.
- Ensenizden itibaren tüm saçınızı balıksırtı stiliyle örün.
- Yukarı gelince saçınızın hepsini at kuyruğu yapınız ve krepe yaparak topuz modelini verin.
3. İkili ters örgülü topuz
Daha genç ve enerjik bir görünüm kazanmak istiyorsanız ikili ters örgülü topuz size ve çevrenizdekilere pozitif enerji yayacaktır. Yaz festivallerinde ve doğum günü partilerinde bu modeli kullanabilirsiniz.
- Saçınızı iki bölüme ayırın.
- İki tarafı da saçınızın üst kısmında topuz yaparak sabitleyin.
- Daha sonra saçınızı her iki tarafta alttan başlayarak örün.
- Örgüyü topuzların etrafında gezdirin.
4. Örgülü topuz modeli
Gür ve uzun saça sahipseniz bu saç modeli sizin için uygundur. Uzun saçınızı davetlerde nasıl şekillendireceğinizi düşünüyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz.
- Saçınızın tamamına bakım yağı sürün ve klasik örgü şeklinde örün.
- Örgünüzü rastgele biçimde topuz şeklinde dolayın.
- Toka yardımıyla sabitleyin ve spreyle destekleyin.
5. Örgü taç modeli
Örgülü taç modeli saç renginizdeki ışıltıları ortaya çıkarır. Yapımı çok basittir ve gün boyu şeklini korur.
- Saçınızın ön kısmından iki kalın tutam alın.
- Aldığınız tutamları örün.
- Örülü tutamları taç şeklinde sarın.
- Kalan saçınızı arkada topuz yapın ve modeli tamamlayın.
6. Hacimli örgü modeli
Hacimli örgü modeli ince telli saçı daha gür gösterir. Gür görünen saç ise daha kalın ve hacimli bir yapıda görünecektir.
- Saçınızın tamamını örün.
- Örgüleri topuz biçiminde bağlayın.
- Örgülü topuzu gevşetin.
- Sprey kullanarak saçınızı sabitleyin.
7. İnce örgülü topuz modeli
Sade bir görüntüyle asil duruşunuzu sergilemek için ince örgülü topuzu kullanabilirsiniz. Davetlerde ve resmi toplantılarda bu model duruşunuza ciddiyet katacaktır:
- Saçınızı düzleştirin.
- Saçınıza klasik geniş bir topuz yaparak spreyle sabitleyin.
- Kalan saçınızı ince ince örün.
- Örgüyü topuzunun çevresinde dolayarak sabitleyin.
8. Örgülü balerin topuzu
Bu modeli tercih ederek örgü ve balerinin şık birleşimini ortaya çıkarabilirsiniz.
- Saçınızı tepeden sıkıca toplayın.
- Saçınızın düz ve hareketsiz kalmaması için birden fazla örgü örebilirsiniz.
- Örgüleri döndürerek tepede birleştiriniz.
- Tokaları gizli bir biçimde takın ve spreyle saçınızı sabitleyin.
9. Yandan örgülü topuz
Bu model tarz yaratmak isteyen kadınlara hitap ediyor.
- Parmaklarınızı başınızın ortasına koyun.
- Tepe kısmını bölümlere ayırın.
- Gevşek biçimde sarın.
- Kulaklarınızın yanına 4 cm'lik örgü kesitler sarın ve sabitleyin.
Ensede Dağınık Topuz Modelleri
Günlük hayatta saçınızı salaş bırakarak şık bir dağınık topuz yapmak istediğinizde ensede dağınık topuz saç modellerini kullanabilirsiniz.
1. Yumuşak dalgalı model
Bu modelde ışıltılı saç öne çıkar ve zarif bir görünüm kazanır.
- Saçınızı geniş uçlu bir maşayla şekillendirin.
- Olabildiğince saçınızı yandan ayırın.
- Saçınızı tarayıp dalgaları yumuşatın.
2.Yarım at kuyruğu topuzu
Bu modeli günlük kullanımda tercih edebilirsiniz.
- Saçınızın uç kısmını maşayla şekillendirin.
- Saçınızı ikiye ayırın ve üstteki tutamı at kuyruğu yapın.
- At kuyruğunun ucuna küçük bir topuz dolayın.
3. Ensede topuz modeli
Bu model yüzünüzü ön plana çıkaracaktır.
- Saçınızı fırçalayarak elektriklenmesini önleyin.
- Tarakla saçınızı yandan ayırın.
- Ensede at kuyruğu şeklinde saçınızı toplayın.
- Lastiği kuyruğun etrafına gevşekçe dolayın.
Saçlarınızın hızlıca yağlanmasını önlemek istiyorsanız:
Herkesi Bıktıran Sorun Saçın Hızlı Yağlanmasını Önleyecek İpuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum