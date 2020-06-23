En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade

Kadınlar özel günlerde çevrelerinde fark yaratmak ister, bunun için de işe saçlarından başlarlar. Saçlarıyla farkını ortaya koymak isteyen kadınların birçoğunun öncelikli tercihi ise topuz modelleri. Uygulanacak topuz modelinin kendini göstermesi için hem saç yapısına hem de yüz şekline en uygun modelin tercih edilmesi gerekir. Tabii bulunulacak ortam, kıyafet gibi detaylar da göz ardı edilmemeli.

Düz Topuz Modelleri

Düz topuz saç modellerinin hem yapımı kolay hem de kullanımı rahattır. Bu sebeple özellikle yaz aylarında tercih edilebilir.

1. Yarım topuz modeli

Yarım topuz modeli her uzunluktaki saç için ideal bir modeldir.

Saçınızın üst kısmını ayırın.

Daha sonra kafanızın tepesinde ayırdığınız saç tutamını bir lastik bant yardımı ile toplayın.

Saçınızın altta kalan kısımlarına dalgalı bir şekil vererek hareketli bir saç modeline sahip olabilirsiniz.

2. Tokalı düşük topuz

Tokalı düşük topuz modeli sayesinde özel gün ve gecelerde keyifle kullanacağınız bir model yakalarsınız. Saçınıza zarif bir çiçek veya şık bir kurdele takarak şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Saçınızı ensenizde sıkıca at kuyruğu biçiminde bağlayın.

Aşağı doğru uzanan saçınıza yoğun krepe uygulayın.

Saçınızı iki ayrı tutam haline getirin ve iki tutama da bohça görüntüsü verecek şekilde yukarı doğru toplayın.

Saçınızı yeterli sayıda siyah tokayla sabitleyerek aksesuarı saçınızın ortasına takın.

3. Balerin topuz

Balerin topuz modeli hazırlanmak için uzun bir vaktiniz olmadığı anlarda en doğru tercihleriniz arasında olacaktır. Saçınıza gerekli özeni gösteremediğiniz anlarda balerin topuz ile bakımlı görünebilirsiniz. Bu modele, saçın tepede aldığı yuvarlak şekil dolayısıyla donut topuz da denir.