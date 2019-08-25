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30. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:42 | Son Güncelleme

Çeşitli kategorilerdeki yarışlara toplam 80 at sahibi katıldı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümü ile 21'inci Türk Dünyası Günleri kapsamında 30. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Uzun Yazı mevkisinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, yarışlara katılanlara teşekkür ederek, yarışların kazasız şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise yarışların ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların federasyon hakemlerinin kontrolünde gerçekleştirildiğini anlattı.

Kastamonu'ya hipodrom kurulmasını isteyen Genç, "Kastamonu'ya çok önemli katkıları olacaktır. Hipodrom kurmak için bizler elimizden geleni yapalım, yetkililer de elinden geleni yapsın." dedi.

Yarışların güzel bir şekilde tamamlandığı ifade eden Genç, "Rahvan yarışlarımız 8, dörtnal da 3 kategoride yapıldı. 80 at sahibi, dört nal ve rahvan olarak katıldı. Güzel bir müsabaka oldu. İnsanlarımız çok mutlu oldu. Bizler Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Federasyonumuz, Sayın Federasyon Başkanımız Dr. Hakan Kazancı, federasyonun yönetim kurulu ve şahsım adına herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen 80 atla binicileri, rahvan ve dörtnal kategorilerinde mücadele etti.

Yarışlarda dereceye girenlere protokol üyelerince ödülleri verildi.

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