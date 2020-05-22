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  4. 30 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Artvin'den kötü haber

30 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Artvin'den kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

30 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Artvin’de korkulan oldu ve ilde yeni vakalar görülmeye başlandı. 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktığı kentte ilk etapta 23 kişi ise karantinaya alındı.

Yeni, tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen ve 30 gündür vakanın görülmediği Artvin’de 4 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Borçka ilçesinde koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaş hastaneye başvurdu.

Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasını ardından kişinin ailesine yapılan testlerde 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 4 vatandaş Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, temasta bulunduğu kişiler ise filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

Artvin’de 30 gün sonra korona yeniden kendini gösterdi

BURSA'DAN CENAZEYLE GELMİŞLER

BURSA'DAN CENAZEYLE GELMİŞLER
Vakalarla ilgili yapılan ilk araştırma neticesinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişinin virüsü yakınlarına bulaştırdığı şüphesi üzerinde durulurken, yapılan test sonuçları şüpheleri doğruladı ve vakaların Bursa'dan geldiği tespit edildi.
Cenaze merasimi ve sonrasında oluşan sosyal ortamlar nedeniyle kalabalık bir temas listesinin olduğu belirlenirken, ilk planda ilde 23 kişi karantina altına alındı.
Başta il dışından gelenler olmak üzere tüm vatandaşların, virüs taşıyıcısıymış gibi hareket etmeleri istendi.
Sosyal mesafe kuralına uyulması, maskesiz sokağa çıkılmaması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
30 gündür vakanın görülmediği Artvin’de Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, halkı rehavete kapılmaması konusunda uyarmış, "Hiçbir şey bitmiş değil" ifadelerini kullanmıştı.

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