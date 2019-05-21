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30. Haldun Taner Öykü Ödülü sahibini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 09:38 | Son Güncelleme

MİLLİYET gazetesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü, Kamil Erdem’in 'Bir Kırık Segâh' adlı öykü kitabına verildi.

İSTANBUL, (DHA) - MİLLİYET gazetesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü, Kamil Erdem’in 'Bir Kırık Segâh' adlı öykü kitabına verildi.

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan, Demet Taner, Handan İnci, Nursel Duruel, Metin Celal, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ömür İklim Demir’den oluşan seçici kurul, 30. Haldun Taner Öykü Ödülü'ne katılan eserleri değerlendirdi. Seçici kurul, toplumsal bilinçle insanın bireysel dünyasının çatışmasını incelikle yansıtması, dile hâkimiyeti, derin duyarlılığı nedeniyle 30. Haldun Taner Öykü Ödülü’nün Kamil Erdem’in 'Bir Kırık Segâh' adlı kitabına verilmesini oy birliğiyle uygun gördü. 20 bin lira değerindeki ödül, düzenlenecek törenle Kamil Erdem’e takdim edilecek.

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