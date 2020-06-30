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30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 09:12 | Son Güncelleme

Vatandaşlar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerleri araştırıyor. İSKİ tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda planlı ya da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanırken, vatandaşlar su kesintisinden etkilenmemek ve tedbir alabilmek adına bu kesintileri öğrenmeye çalışıyor. Peki İstanbul su kesintisi nereleri etkileyecek? Bugün hangi bölgelere su verilemeyecek?

30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ tarafından yapılan planlı çalışmalar nedeniyle bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler kimi zaman tadilat nedeniyle yaşanabildiği gibi kimi zaman da arıza kaynaklı olabiliyor. Vatandaşlar günlük işlerinin aksamaması adına İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacağını merak edilyor. İşte 30 Haziran'da İstanbul su kesintisinden etkilenecek bölgeler...

30 Haziran İstanbul su kesintisi listesi

İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Acarlar Mah,Elmalı Mah,Görele Mah
Açıklama: Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi: 30.06.2020 07:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Kartal
Etkilenen Mahalleler: Kordonboyu Mah
Açıklama: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 30.06.2020 08:51
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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