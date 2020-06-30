30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ tarafından yapılan planlı çalışmalar nedeniyle bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler kimi zaman tadilat nedeniyle yaşanabildiği gibi kimi zaman da arıza kaynaklı olabiliyor. Vatandaşlar günlük işlerinin aksamaması adına İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacağını merak edilyor. İşte 30 Haziran'da İstanbul su kesintisinden etkilenecek bölgeler...
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Acarlar Mah,Elmalı Mah,Görele Mah
Açıklama: Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi: 30.06.2020 07:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Kartal
Etkilenen Mahalleler: Kordonboyu Mah
Açıklama: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 30.06.2020 08:51
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.