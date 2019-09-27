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30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 30 kaçak göçmen, 'İstanbul' denilerek Kırıkkale'de otobüsten indirildi.

30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 30 kaçak göçmen, 'İstanbul' denilerek Kırıkkale'de otobüsten indirildi. Muavin ile birlikte gözaltına alınan otobüs şoförü İ.S., yolcuların kaçak olduğunu Kırıkkale civarında fark ettiğini, korkarak onları bırakıp kaçtığını iddia etti.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Van'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Kendilerine düzenlenen sahte yolcu bileti ile otobüse binen kaçaklar, dün gece yola çıktı. Kaçak göçmenler, sabah saatlerinde Silah İhtisas Sanayi Bölgesi önünde 'İstanbul'a geldik' denilerek, otobüsten indirildi. Daha sonra şoför, otobüsüyle uzaklaştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, kaçak göçmenlerin yol kenarında dolaştığını görünce durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, 30 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyündeki sığınma evine götürüldü.
Polis, Kırıkkale çıkışında durdurduğu otobüsün şoförü İ.S. ile muavini gözaltına aldı. Otobüs de Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çekildi. İ.S., polisteki ilk sorgusunda yolcuların kaçak olduğunu Kırıkkale civarında fark ettiğini, korkarak onları bırakıp kaçtığını iddia etti. Soruşturma sürdürülüyor.

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30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar

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