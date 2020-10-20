HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapishapis cezasına çarptırıldı

30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapishapis cezasına çarptırıldı

20.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

İtalya'da HIV pozitif olduğunu bildiği halde korunmasız seks yaparak 30 kişiye virüs bulaştırmaktan suçlu bulunan bir kişi 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapishapis cezasına çarptırıldı

İtalya'da HIV virüsü taşıdığını bildiği halde korunmasız seks yaparak 30 kişiye virüs bulaştırmaktan suçlu bulunan 36 yaşındaki Valentino Talluto, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Roma'da yaşayan Talluto, HIV pozitif olduğunu öğrendiği 2006'dan 2015 yılına kadar onlarca kişiye bilinçli olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle "ağır yaralama" suçundan mahkum edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Talluto, HIV virüsü taşıdığını öğrendikten sonra internet siteleri ve sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlarla korunmasız cinsel ilişkiye girdi.

Talluto hakkındaki dava, 2015'te bir kadının şikayeti üzerine başladı.

57 kişi suçlama yöneltti

Hukuki işlemler sürecinde Talluto'ya 57 kişi tarafından suçlama yöneltildi.

Bu kişilerden 30'unun HIV testi pozitif çıktı.

Duruşma sürecinde 2017'de Talluto hakkındaki ilk mahkumiyet kararı çıktı.

2017'de mahkeme ağır yaralama suçlamasından 24 yıl hapis kararı verirken, savcılığın "salgına yol açma" suçlamasıyla talep ettiği ömür boyu hapis cezasını ise reddetti.

Ertesi yıl İstinaf Mahkemesi'nde ceza 22 yıla indirildi.

2019'da ise İtalyan hukuk sisteminin nihai karar mercii olan Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Yeniden yapılan bu yargılamada Roma İstinaf Mahkemesi dün Talluto'yu 24 yıl hapse mahkum etti.

PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?
Mevlid Kandili yaklaşıyor!Mevlid Kandili yaklaşıyor!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Korkunç! Ayı saldırısına uğradı, ziyaretçilerin gözleri önünde öldü
Ayı saldırısına uğradı, ziyaretçilerin gözleri önünde öldü
İsrail ve BAE vizesiz seyahat konusunda anlaştı
Netanyahu duyurdu! İsrail ve BAE anlaştı
Koronavirüs hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor
Korona teşhisinden aylar sonra bile semptomlar görülebiliyor!
Amerikan seçimlerini kim kazanacak? Trump mı kazanır Biden mı? ABD başkanlık seçimleri son durum
ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?
Çin’in 'süper zenginleri' koronavirüs krizinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleşti
Koronavirüs krizinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleştiler
Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.