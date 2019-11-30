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30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 22:51 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 30 Kasım 2019 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 13, 27, 34, 36 ve 43 olarak belirlendi.

30 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYİSAL

Sayısal Loto oyununun 1275. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 31 bin 238 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 181 kişi 4 bin 489'ar lira, 4 bilen 7 bin 805 kişi 78 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 136 bin 525 kişi ise 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

DENİZLİ'YE ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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