30 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim aldı?

MasterChef'in jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. 30 Kasım akşamında TV8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu programın ardından eleme adayları belli oldu. MasterChef'te dolma çeşitleri hazırlandı. İşte merak edilenler...

30 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

30 Kasım akşamında ekranlara gelen MasterChef yarışmasında mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için yarıştı. Dolma çeşitleri hazırlayan takımlardan dokunulmazlığı alan takım 3-2'lik skor ile kırmızı takım oldu.

30 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için kolları sıvadı. Bireysel dokunulmazlıkta Mehmet Şef'in imza tabağı hazırlandı. Süre bitiminde şefler tabakları tattı ve gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan dokunulmazlığı kazandı. Hasan eleme potasına Tahsin'i gönderdi. Tahsinin ardından ikinci eleme adayının belirlenmesi için oylama yapıldı ve bu oylama sonucunda ikinci eleme adayı Burcu oldu.



