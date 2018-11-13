HABER

30 Kazakistan din görevlisi Kayseri'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanlığı'na bağlı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı'na bağlı 30 din görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi Kayseri'yi ziyaret etti.

30 Kazakistan din görevlisi Kayseri'de

KAYSERİ, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı'na bağlı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı'na bağlı 30 din görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi Kayseri'yi ziyaret etti.
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı'na bağlı 30 din görevlisi Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Erciyes Tekir Yaylası başta olmak üzere birçok tarihi ve turistik yeri gezdi. İl Müftüsü Doç. Şahin Güven, heyetin Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Güven, Kayseri'de dini alanda yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında kısa bilgiler verdi.

FOTOĞRAFLI

30 Kazakistan din görevlisi Kayseri'de

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Akdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildiAkdeniz anemisinden ölen Sezer, gözyaşlarıyla defnedildi
Tonya'da doğayla iç içe yürüyüş parkuruTonya'da doğayla iç içe yürüyüş parkuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.