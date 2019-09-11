30 kilo altınla kayıplara karışan kuyumcu olayında iş yeri çalışanı da tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kurduğu indirim çadırında ucuz altın satacağını söyleyerek, topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı iddiasıyla sevgilisi ile birlikte tutuklanan kuyumcu Musa Göksu'nun (38) çalışanı Mehmet Ali Doğan da (30) tutuklandı. Doğan'ın Musa Göksu'nun altınları toplamasına ve taşımasına yardım ettiği öğrenildi.

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre, iş yerinde indirim çadırı kuracağını ve ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılarından altın istedi. 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın aldığı öne sürülen Göksu, geçtiğimiz 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını açıkladı. Göksu'ya altın veren kuyumculardan bazıları 24 Temmuz sabahı iş yerine geldiğinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. Kuyumcular, Göksu'ya telefonla da ulaşılamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen kuyumcular, Göksu'nun 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, 2 valizle iş yerinden çıktığını saptadı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

İş yerinden ayrıldıktan sonra sevgilisi Özer Yıldırım (39) ile birlikte İstanbul'a giden ve Beşiktaş'ta sevgilisi adına ev kiralayan Musa Göksu, şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince pazar günü yakalanıp, Konya'ya getirildi. Evde yapılan aramada, yanında götürdüğü 2 valizde 100 bin TL, 1000 Euro, 200'ün üzerinde saat, küpe ve kolye ile Özer Yıldırım'a ait çantada yine kendisine ait olduğu öne sürülen kolye ve küpe bulunduğu belirtildi. Sevgilisiyle birlikte çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Musa Göksu hakkında, ilk günlerde 40 olan şikayetçi sayısının 70'e ulaştığı öğrenildi. 2 valizle iş yerinden ayrılırken, saçları uzun olan Göksu'nun İstanbul'da imaj değiştirip, saçlarını kestirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında iş yerinde yapılan aramada, altın ya da değerli eşyaya rastlanılmadığı öğrenildi.

'BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'

Dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen ve 30 Temmuz Salı günü Konya'ya dönmeyi planladığını öne süren Musa Göksu'nun, ifadesinde, ''Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler, kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha önce de esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasa çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp, İstanbul'a gittim. Tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo, 50 kilo altını alıp, kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar, anladım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen birisiyim'' dediği öğrenildi.

Musa Göksu ve kız arkadaşı Özer Yıldırım çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ELEMANI DA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daha önce bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan iş yeri çalışanı Mehmet Ali Doğan'ın hareketlerinden şüphelendi. Doğan, daha önce verdiği ifadesinde, "Sabah işe gelip, akşam evime gittim. Sabah uyandığımda böyle bir olay olduğunu duydum. Bir şey bilmiyorum" dedi. İş yerinin olduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Mehmet Ali Doğan'ın akşam iş yerinden çıkmadığını tespit etti. Polis, bulduğu bir diğer kamera görüntüsünde ise Doğan'ın Göksu'nun valizini taşımaya yardım ettiğini saptadı. Mehmet Ali Doğan bunun üzerine gözaltına alındı.

BERABER GİDELİM DEMİŞ

Emniyete götürülen Doğan, Musa Göksu'nun altınları toplamasına yardım ettiğini itiraf etti. Doğan, "Korktuğum için ilk ifademde yalan söyledim. 5-6 yıldır orada çalışıyorum. Musa Göksu benden altınları toplamak için yardım istedi. Tahminim 10 kilo kadar altını beraber topladık. Bana sıkılıp, bunaldığını gidip tekrar geri geleceğini söyledi. Benim de onunla birlikte gelmemi istedi ancak ben gitmedim. O da bana 'bir işte çalışma ben dönünce bakarız' dedi. Sonra beni yol üzerinde bırakıp kendisi gitti. Altınları nereye koydu, ne yaptı bilmiyorum. Tüm bildiklerim bu kadar" dedi. Mehmet Ali Doğan, nitelikli dolandırıcılık, yardım ve yataklık suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.