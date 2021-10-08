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  4. 30 kiloluk kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum

30 kiloluk kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum

08.10.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yol kıyısında manav işleten Özgür Cevizli, tezgahındaki 30 kiloluk dev balkabağına paha biçemiyor. Normal fiyatının iki, üç katına gelen teklifleri geri çevirirken 5 bin liraya bile satmayacağını belirtiyor.

30 kiloluk kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum

Amasya-Samsun karayolunda çeşitli ürünlerin satışını yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Cevizli, Değirmendere köyünde yetiştirilen dev bal kabağını alıp tezgahının önüne koydu. Yoldan geçenlerin dikkatini çeken bal kabağı tezgaha ilgiyi artırınca sahibi için paha biçilemez bir hale dönüştü.

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Elma, kuru soğan ve çeşitli meyvelerin yer aldığı tezgahında kilosu 3 lira olan kabaklarında bulunduğunu anlatan 43 yaşındaki Cevizli, “Dev kabağım tezgahıma görsellik katıyor. Tezgahımın uğuru sayılır. 5 bin lira bile verseler satmıyorum. Çürüyene kadar burada olacak. Sonra çekirdeğini alıp yeniden ekeceğim. Belki bundan daha büyükleri çıkar” diye konuştu.

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''SAYESİNDE MÜŞTERİM ARTTI''

Tatlı yiyecekleri sevmediği için hayatında hiç kabak yemediğine değinen Cevizli, “Tadını sevmiyoruz. Ama kendisini seviyoruz. Sayesinde müşterilerim arttı” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Amasya
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