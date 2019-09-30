30 kiloluk kabak 20 bin liraya alındı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü Muhtarlığı ile Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği iş birliğinde ’6. Kestane Kabağı Festivali’ düzenlendi. Festivalde birinci olan kabak 20 bin liraya satın alındı.

Düzenlenen festivale Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Demirbaş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda davetli katıldı.

"Ürün kalitesiyle diğer üreticilerden farkındalaşacağız”

Burada konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, “Kızıldamlar Köyü kestane kabağı üretiminde 6 yılda 20 kat büyüme gerçekleştirdi. Potansiyelleri harekete geçirmek üzere kendi alanındaki uzman arkadaşlarımızla özellikle tarımsal üretim potansiyelimizi tam anlamıyla etkili kullanabilmek adına yaptığımız işi daha da iyi yapabilmek, vatandaşımızın gelir seviyesini daha da artırabilmek üzere değişik çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birisi de 7. Organize Sanayi Bölgesi olan Bilecik’in 8’inci Organize Sanayi Bölgesi olacak inşallah. Kendi toprağımızda üretilen kestane kabağı, lezzet olarak ürüne yansımış ürünlerinden bir tanesi. Ürün kalitesiyle, diğer üreticilerden farkındalaşacağız. Başka rekabet edecek bir şeyimiz yok. Daha kaliteli ürün ve daha güler yüzlü satıcı daha sevecen daha samimi daha içten daha insani olduktan sonra hususi olarak insanlar kapımıza kadar gelecek. Yeter ki biz üretim yapalım, üretici olalım. En güçlü olan kimdir? Üretendir. En güçlü olan köylülerimizdir. Niye? ürettikleri için güçleri oradan geliyor. Köylülerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını görmek güzel. Birbirine tutkun köylerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu birlikteliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Demirbaş ise, festivalin her yıl önemini artırdığını, üretimin ve kalitesinin daha kaliteli hale geldiğini ifade ederek Türkiye’de tercih edilen ürün olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kabak yetiştirme yarışmasında birinci olan Mümin Taşkıran’a, Vali Şentürk, ikinci olan Emir Kök’e İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, üçüncü olan Burhanettin Demiröz’e ise İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz tarafından ödülleri verildi.

Festival, birinci olan 30 kilogramlık kabağın belediye, dernek yetkilileri ve şahısların bulunduğu kişiler tarafından 20 bin liraya satın alınmasıyla sona erdi.

