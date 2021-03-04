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  4. 30 kiloya yakın patlayıcı yakalayan “Ban” ve “Tim” günün kahramanı oldu

30 kiloya yakın patlayıcı yakalayan “Ban” ve “Tim” günün kahramanı oldu

04.03.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Bomba arama köpeği “Ban” ve “Tim”in tepki verdiği şüpheli araçta 30 kilograma yakın patlayıcı madde bulundu.

Bomba arama köpeği “Ban” ve “Tim”in tepki verdiği şüpheli araçta 30 kilograma yakın patlayıcı madde bulundu. Patlayıcıların terör örgütü PKK/YPG tarafından Barış Pınarı bölgesinde masum halka karşı olası bir saldırıda kullanılabileceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Suriye’de Münbiç’e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit edildi. “Ban” ve “Tim isimli bomba arama köpeklerinin aracın aynı yerinde tepki vermesi üzerine SAS timi, aracı bulunduğu yerde imha etti. Araç imha edildiği sırada köpeklerin tepki verdiği bölümde kendiliğinden oluşan bir patlama daha meydana geldi. Yapılan incelemede araçta patlama gücü çok yüksek olan 30 kilogram civarında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen patlayıcıların terör örgütü PKK/YPG tarafından Barış Pınarı bölgesinde masum halka düzenlenecek olası bir saldırıda kullanılabileceği belirtildi.

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