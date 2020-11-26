HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 küçükbaş hayvan ’drone’ yardımıyla bulundu

30 küçükbaş hayvan ’drone’ yardımıyla bulundu

26.11.2020 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan 30 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından ’drone’ yardımıyla bulundu.Sungurlu ilçesine bağlı Cevheri köyünde yetiştiricilik yapan Erkan Yaldıran, arazide otlarken 7’si koyun, 6’sı kuzu ve 17’si keçi olmak üzere toplam 30 adet küçükbaş hayvanı kayboldu.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan 30 küçükbaş hayvanı jandarma tarafından ’drone’ yardımıyla bulundu.
Sungurlu ilçesine bağlı Cevheri köyünde yetiştiricilik yapan Erkan Yaldıran, arazide otlarken 7’si koyun, 6’sı kuzu ve 17’si keçi olmak üzere toplam 30 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Kendi imkanlarıyla arazide arama yapan Yaldıran, hayvanlarını bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arazide drone yardımıyla arama yaptı. Kayıp 30 küçükbaş hayvan, Çavuş köyü ziraat mevkiinde bulunarak sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yokKendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok
PTT KEP adresi nedir, nasıl alınır?PTT KEP adresi nedir, nasıl alınır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Seri katil mahkemede kendini böyle savundu: Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm

Seri katil kendini böyle savundu: Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm

Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la

Reform görüşmelerinin ilki TÜSİAD'la

Avcılar'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Araçtan çatıya fırladı: Şaşırdık, anlam veremedik

Araçtan çatıya fırladı: Şaşırdık, anlam veremedik

Koronavirüs denetiminde kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Kendini böyle savundu: Adana’dan geldim, orada yasak yok

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.