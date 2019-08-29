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30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta telefon tamiri için istenen 30 liralık ücrete karşı çıkan bir kişi, yanına 3 arkadaşını da alarak işyerine sopalı, bıçaklı baskın düzenledi. Saldırı sonucu işyeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı.

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

Olay, Saadet Dere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Mehmet Bozkurt'un işlettiği işyerine gelen bir kişi, cep telefonunun arızalı olduğunu belirterek tamir edilmesini istedi. Tamir için 30 lira ücret istenince 4 kişi bıçak ve sopalarla işyerini bastı.

KAFASINA 14 DİKİŞ ATILDI

Saldırı sonucu yaralanan işyeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Mehmet Bozkurt, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, saldırganlardan şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR ANDA BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR"

Mehmet Bozkurt yaşananları şöyle anlattı:

"Telefonu açtım. Çimento tozu ile dolu cihazın kulaklığını tamir edeceğimi ancak içindeki rutubet nedeniyle başka arızaların çıkabileceğini söyledim. Bana, 'Sıkıntı yok' dedi. Kulaklığı çalıştırdım kendisine verdim. Ertesi gün tekrar geldi, 'Arama yaparken kapanıyor' dedi. Sensörün rutubetten arızalandığını bana daha önce söylememişti. İkinci kez geldiği için bu arızanın tamiri olarak 50 yerine 30 TL verirse sorunu giderebileceğimi söyledim. Sinirlendi, '30 lirayı vermem. Bedava yapacaksın. Yoksa bu dükkanı dağıtırım' deyip gitti. Tehdidi üzerine polise giderek şikayette bulundum. Birkaç gün sonra arkadaşımı dükkana bıraktığım sırada gelmiş, telefonu alıp fırlatmış, şikayetçi olduğum için küfürler etmiş. Akşam saatlerinde işyerime 4 kişi geldiler. Bir anda sopalar ve bıçakla saldırdılar. Müşteri durmadan küfür ediyordu. 30 TL'yi vermemek için bu yapılıyorsa ne diyeyim. Kafama iki yerden 14 dikiş atıldı. Çok darbe aldığım için kolumu oynatamıyorum. Bana saldırdıkları sopalardan biri hala işyerinde. Tezgahımdaki telefonlara da zarar verdiler "dedi.

Kaynak: İHA


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Esenyurt 30 lira

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