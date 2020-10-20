30’lu yaşlarındaki kadın yolcu Covid-19 nedeniyle uçakta öldü

Teksas Garland sakini olan kadın yolcunun ölümüyle ilgili Dallas County yetkilileri bir açıklama yapmazken, BuzzFeed News Garland sağlık departmanına ulaşarak olayın detaylarını öğrendi. Dallas County Savcısı Jenkins kadın yolcunun ölümüyle ilgili “Covid’de yaş sınırı olmadığını hatırlattı. Yüksek risk kategorisinde olmadığını düşünen insanlara Covid’i hafife almamalarını şiddetle öneririm” dedi.

BuzzFeed News haberine göre, kadın yolcunun Covid-19 nedeniyle ölmüş olduğu Haslık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) taraından doğrulandı.

Kadın yolcu hayatını kaybetmeden önce ona oksiyen verildi. Dallas County Savcısı Clay Jenkins, WFAA adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada yolcunun 25 Temmuz’da ölmesine rağmen, ölümün Covid-19 kaynaklı olduğunun birkaç gün önce bildirildiğini söyledi.

Yalnızca Teksas’ta yaşadığı tespit edilen kadın yolcu, uçak hala Arizona’da pistteyken hayatını kaybetti. Yolcunun uçakta öldüğü sırada Covid-19 olduğunu bilip bilmediği netlik kazanmasa da, yetkililer uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğunu açıklamadı.

Yetkililer Pazar günü yaptığı açıklamada Temmuz ayında Arizona’dan Teksas’a gidecek olan bir uçakta 30’lu yaşlarındaki kadın yolcunun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

CDC tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışmaya göre Covid-19 pandemisi erken dönemlerinde yaşlı yetişkinleri tehdit ederken, bu eğilim Haziran’dan Ağustos’a kadar 20 ila 29 yaş aralığındaki insanları tehdit etti.

CDC tarafından yapılan başka bir araştırma ise yaşı 18 ila 34 olan her beş kişiden birinin Covid-19 testinin poztif geldiği ve kronik hastalığı olmasa bile bu insanların haftalar boyu iyileşemediğini gösterdi.



