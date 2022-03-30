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30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

30.03.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor ve sonuçlar, şans oyunu severlerin bilgisine sunuluyor. Popüler çekiliş, haftanın üç günü yapılıyor. Peki 30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişinin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Peki 30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her akşam 21.30'da başlıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresine tıklayınız. Bu adresten, Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını da sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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