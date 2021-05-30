30 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı! | Bugün (30 Mayıs) vaka sayısı ne kadar?

Artan vaka sayıları ile beraber geçilen tam kapanma döneminde, vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Vaka sayıları 7 bin seviyelerine kadar düşerken, günlük vefat sayısı ise hala çok yüksek. 29 Mayıs tarihinde açıklanan tabloya göre, 222 bin 613 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 7 bin 656 vatandaşımızın testi ise pozitif çıktı.

29 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 30 Mayıs tarihinde açıklanan vaka tablosunda, 21 Şubat 2021 tarihinden beri bir ilk görüldü. Vakalar ilk kez Şubat 21'inden beri 7 binin altına düştü.

Bugün 218 bin 957 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 6 bin 933 kişinin ise test sonucu pozitif çıktı. Günlük vefat sayısında ise dikkate değer bir düşüş yaşanmadı.

28 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

28 Mayıs tarihli günlük koronavirüs tablosunda 222 bin 613 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan 7 bin 656 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 28 Mayıs tarihinde koronavirüs kaynaklı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 137 olarak açıklandı.