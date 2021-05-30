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30 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı! | Bugün (30 Mayıs) vaka sayısı ne kadar?

30.05.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinde hızla düşüş gösteren vaka sayıları, kademeli normalleşme döneminde seviyesini koruyor. 7 – 8 bin civarlarında seyreden günlük vaka sayıları, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. 29 Mayıs günü açıklanan tabloda bir önceki güne göre düşüş gözlemlendi.

30 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı! | Bugün (30 Mayıs) vaka sayısı ne kadar?

Artan vaka sayıları ile beraber geçilen tam kapanma döneminde, vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Vaka sayıları 7 bin seviyelerine kadar düşerken, günlük vefat sayısı ise hala çok yüksek. 29 Mayıs tarihinde açıklanan tabloya göre, 222 bin 613 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 7 bin 656 vatandaşımızın testi ise pozitif çıktı.

29 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 30 Mayıs tarihinde açıklanan vaka tablosunda, 21 Şubat 2021 tarihinden beri bir ilk görüldü. Vakalar ilk kez Şubat 21'inden beri 7 binin altına düştü.

Bugün 218 bin 957 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 6 bin 933 kişinin ise test sonucu pozitif çıktı. Günlük vefat sayısında ise dikkate değer bir düşüş yaşanmadı.

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28 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

28 Mayıs tarihli günlük koronavirüs tablosunda 222 bin 613 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan 7 bin 656 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 28 Mayıs tarihinde koronavirüs kaynaklı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 137 olarak açıklandı.

29 mayıs

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde son olarak, 176 ülkede 1.78 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, Çin 566,7 milyon dozla ilk sırada yer alırken, ABD 290,7 milyon dozla ikinci sırada, Avrupa Birliği ülkeleri ise 234,5 milyon doz aşı ile üçüncü sırada yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 823 bin 718 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Birinci doz aşı yapılan kişilerin sayısı, 16 milyon 511 bin 340, ikinci doz aşı olan vatandaşlarımızın sayısı ise 12 milyon 312 bin 378 olarak açıklandı.

Küresel olarak, en son günlük aşılama 30,6 milyon doz olarak kaydedildi. Araştırmalara göre, bu hızla ilerlenmesi durumunda iki doz olarak uygulanan bir aşı tipi ile dünya nüfusunun yüzde 75’inin aşılanması tahmini olarak 5 yıl alacak.

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