30 Mayıs Koronavirüs tablosu | Bugün (30 Mayıs) Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Artan vaka sayıları ile beraber geçilen tam kapanma döneminde, vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Vaka sayıları 7 bin seviyelerine kadar düşerken, günlük vefat sayısı ise hala çok yüksek. 29 Mayıs tarihinde açıklanan tabloya göre, 222 bin 613 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan bu testlerden 7 bin 656 vatandaşımızın testi ise pozitif çıktı.

29 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 29 Mayıs koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

28 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

28 Mayıs tarihli günlük koronavirüs tablosunda 222 bin 613 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan 7 bin 656 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 28 Mayıs tarihinde koronavirüs kaynaklı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 137 olarak açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde son olarak, 176 ülkede 1.78 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, Çin 566,7 milyon dozla ilk sırada yer alırken, ABD 290,7 milyon dozla ikinci sırada, Avrupa Birliği ülkeleri ise 234,5 milyon doz aşı ile üçüncü sırada yer aldı.