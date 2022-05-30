30 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonucu, 30 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Peki 30 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
30 Mayıs On Numara çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.
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