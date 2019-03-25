HABER

30 metre yükseklikten düşen vinç operatörüne son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vincinden düşerek hayatını kaybeden Ali Ekber Dinçer'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vincinden düşerek hayatını kaybeden Ali Ekber Dinçer'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan 3 çocuk babası Ali Ekber Dinçer, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACILI EŞİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Dinçer'in otopsi yapılan cenazesi, yakınları tarafından bu sabah saatlerinde teslim alındı. Dinçer için, Evka-2 Cemevi'nde cenaza töreni düzenlendi. Ali Ekber Dinçer'in iş arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde, eşi Gülizar Dinçer, kızı Meral Dinçer ve oğulları Ertunç ile Erdinç Dinçer uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eş Gülizar Dinçer'in, "Yakışmadı Ali Ekber'im" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlanan Ertunç ile Erdinç Dinçer'e yakınları destek oldu. Ali Ekber Dinçer, kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
"Okulumuz, engelli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak""Okulumuz, engelli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak"
Meslektaşları, İsmail Güneş'i mezarı başında andıMeslektaşları, İsmail Güneş'i mezarı başında andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.