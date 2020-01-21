HABER
  4. 30 metreden uçtu, kazayı hafif yaralı atlattı

30 metreden uçtu, kazayı hafif yaralı atlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç 30 metreden aşağı uçarken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Yürekleri ağza getiren kaza, Tire İncirliova Yolu Toptepe mevkisinde meydana geldi.

30 metreden uçtu, kazayı hafif yaralı atlattı

İzmir’in Tire ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç 30 metreden aşağı uçarken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Yürekleri ağza getiren kaza, Tire İncirliova Yolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. İbrahim Ö. (36) idaresindeki 35 P 4904 plakalı araç, Paşa Çeşmesi istikametinden Tire istikametine seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü, Toptepe mevkisine geldiği sırada bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Hızla takla atan araç, daha sonra yoldan 30 metre aşağı uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı araç sürücüsünü alarak Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Bursa geleceği için bütünleşiyorBursa geleceği için bütünleşiyor
Başkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyaretiBaşkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Kocaeli TEM'de bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

TEM'de bulundu! Vahşi cinayet

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

Boynundan vuruldu, gazetecilere böyle seslendi: 'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

Son dakika: Aylardır üzerinde çalışılıyor! İnfaz düzenlemesi şekillendi

Aylardır üzerinde çalışılıyor! İnfaz düzenlemesi şekillendi

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj! (Hasan Mezarcı kimdir?)

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.