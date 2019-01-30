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30 metreden uçuruma düşen araçta, kimsenin burnu bile kanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.İlçeye 40 kilometre Büyükyakıtlı kırsal mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari taksi, yolun buzlanması nedeniyle otuz metrelik uçuruma uçtu, şans eseri araçta bulunan dört kişinin kazada burnu bile kanamadı.Araç olay yerine çağrılan vinçe bağlanan halat yardımıyla, uzun uğraşlar sonucu otuz metrelik uçurumdan çıkarıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
İlçeye 40 kilometre Büyükyakıtlı kırsal mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari taksi, yolun buzlanması nedeniyle otuz metrelik uçuruma uçtu, şans eseri araçta bulunan dört kişinin kazada burnu bile kanamadı.
Araç olay yerine çağrılan vinçe bağlanan halat yardımıyla, uzun uğraşlar sonucu otuz metrelik uçurumdan çıkarıldı. Aracın uçurumdan çıkarılma HA-Y)anı bir vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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