30 metreden uçuruma düşen araçta, kimsenin burnu bile kanamadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
İlçeye 40 kilometre Büyükyakıtlı kırsal mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari taksi, yolun buzlanması nedeniyle otuz metrelik uçuruma uçtu, şans eseri araçta bulunan dört kişinin kazada burnu bile kanamadı.
Araç olay yerine çağrılan vinçe bağlanan halat yardımıyla, uzun uğraşlar sonucu otuz metrelik uçurumdan çıkarıldı. Aracın uçurumdan çıkarılma HA-Y)anı bir vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum