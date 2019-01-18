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30 metrelik ağaç, çocuk parkının üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

ADANA'da 30 metre boyundaki çam ağacı, kökünden sökülerek çocuk parkının üzerine devrildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 30 metre boyundaki çam ağacı, kökünden sökülerek çocuk parkının üzerine devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada 1 otomobilde hasar oluştu. Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde bulunan 30 metre boyundaki çam ağacı öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle devrildi. Ağacın gövdesi ise apartman bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine ve yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ayrıca apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Bu sırada parkta ve sokakta kimsenin olmayışı olası bir faicayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, devirelen ağacı motorlu testereyle keserek yoldan kaldırdı. Otomobili sahibi Hatice Taş ise "Büyük bir gürültüyle ağaç devirildi. Havanın güneşli olmasındandan dolayı çocuklarımız parkta oynuyordu. Şans eseri o sırada parkta kimse yoktu. Aracımız biraz zarar gördü ama önemli değil" dedi. Ekiplerin çalışmanını ardından sokak tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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