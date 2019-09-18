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30 metrelik kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde düştüğü 30 metre derinliğindeki boş kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Gökçen Mahallesi Üzümlük mevkiinde 30 metre derinliğindeki boş su kuyusuna tilki düştü.

30 metrelik kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki kurtarıldı

İzmir’in Tire ilçesinde düştüğü 30 metre derinliğindeki boş kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gökçen Mahallesi Üzümlük mevkiinde 30 metre derinliğindeki boş su kuyusuna tilki düştü. Kuyuya düşen tilkiyi civarda oyun oynayan çocuklar fark etti. En az 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen tilki için filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tire itfaiyesi, kuyunun çok derin ve güvenliksiz olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. Bunun üzerine İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma biriminden bir ekip ilçeye geldi. Kurtarma ekipleri alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuyuya indi. 3 gündür kuyuda mahsur kalan tilki kurtarma ekiplerine direndi. 6 saatlik çalışmanın ardından tilki mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Serbest kalan tilki, koşarak kuyunun yanından uzaklaştı.

30 metrelik kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki kurtarıldı

30 metrelik kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki kurtarıldı

30 metrelik kuyuda 3 gün mahsur kalan tilki kurtarıldı

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