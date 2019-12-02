HABER

30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Olay Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yaşandı. Kültür Sokak'ta çocuklar su bulmak için açılan 30 metrelik kuyudan yavru köpek sesi geldiğini fark etti. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi köpeğin düştüğü kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Üzerine taşlar ve tahtaların da düştüğü görülen yavru köpek kuyu dibinde sığındığı küçük çukurdan uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
'Çukur' ismi verilen köpek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Gurup Amirliği tarafından sahiplenilecek.

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Destan’ın baba acısıDestan’ın baba acısı
Hindistan’da toplu tecavüz skandalında halk sokaklara döküldüHindistan’da toplu tecavüz skandalında halk sokaklara döküldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

RTÜK’ten Netflix açıklaması: Aldıkları karardan dolayı kutluyoruz

RTÜK’ten Netflix açıklaması!

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyor! İstanbul'a ulaştı

Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nde tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.