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30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.Olay Erdemli’ye bağlı Tömük Mahallesi’nde yaşandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.
Olay Erdemli’ye bağlı Tömük Mahallesi’nde yaşandı. Kültür Sokak´ta çocuklar su bulmak için açılan 30 metrelik dev kuyudan yavru köpek sesi geldiğini farketti. Duyarlılık gösteren çocuklar telefonla itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi köpeğin düştüğü kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Üzerine taşlar ve tahtaların da düştüğü görülen yavru köpek kuyu dibinde sığındığı küçük çukurdan uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Arama kurtarma görevlilerinden Aydın Uysal ihbar üzerine geldiklerini belirterek, "Kuyuya köpek düştüğü yönünde ihbar geldi. Gelip kontrol ettiğimizde bölgeye yağış olduğunu, hayvanında muhtemelen korkarak etrafında korunacak yer ararken bu kuyunun içine düştüğünü, ardından üzerine taşların düştüğünü gözlemledik. Şans eseri bir tahta parçası taşların önünü kapatmış köpek tahtanın altında kalıp kurtulmuş. Çok şükür ki sakatlığı yok. Yinede kontrol amaçlı olarak yavru köpeği barınağa götüreceğiz" dedi.
Mahalleli çocuklar ise yolda bisiklet sürdükleri esnada kuyudan köpek sesi geldiğini fark ettiklerini anlatarak, kuyuda köpek olduğundan emin olduklarında da itfaiyeyi arayıp yardım istediklerini söylediler.
Üzerine taşlar ve kayaların düştüğü kuyu dibindeki küçük çukurda hayat mücadelesini kazanan yavru köpeğe "Çukur" ismi verildi. Köpek barınakta yapılacak kontrolün ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Gurup Amirliği tarafından sahiplenilecek.

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