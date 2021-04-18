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  4. 30 metrelik su deposu kağıt gibi yerle bir oldu

30 metrelik su deposu kağıt gibi yerle bir oldu

18.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 28 yıllık su deposu, iş makinesine bağlanan halatların yardımıyla 15 saniyede yerle bir oldu. 30 metre yüksekliğindeki su deposu yıkılırken çevreyi toz bulutları kapladı.

30 metrelik su deposu kağıt gibi yerle bir oldu

Viranşehir'e bağlı Beğrük Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Viranşehir Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu. Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi. Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek deponun yıkımı gerçekleştirildi.

TOZ BULUTU KAPLADI

Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı. Mahalleli, deponun yıkılmasıyla sorundan kurtulduklarını söyledi.

DHA

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