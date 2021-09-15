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30 metrelik uçuruma yuvarlandı! Sebebi şaşırttı

15.09.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan şahsı itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

30 metrelik uçuruma yuvarlandı! Sebebi şaşırttı

Olay Salihli’nin Çelikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısı H.A. (61) ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan İ.B. (38), tuvalet ihtiyacını gidermek için yürüdüğü yolda dengesini kaybedip, 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.’yi düştüğü dere yatağından çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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