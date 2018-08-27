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30 Milyar Liralık Gıda Çöp Yerine İhtiyaç Sahiplerine Gidiyor

27.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Gıda atıklarının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla yola çıkan “Fazla Gıda” adlı sosyal girişim bu soruna çözüm üretmek için çalışmalar yürütüyor

30 Milyar Liralık Gıda Çöp Yerine İhtiyaç Sahiplerine Gidiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre insan tüketimi için üretilen gıdaların yılda yaklaşık 1,3 milyar tonu boşa harcanıyor. Üstelik oluşan bu gıda atığı iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri olan karbon salınımının yüzde 8’ini oluşturuyor. Gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla yola çıkan “Fazla Gıda” adlı sosyal girişim bu soruna çözüm üretmek için çalışmalar yürütüyor.

Fazla Gıda, marketlerde son kullanma tarihi geçmeden çeşitli ürünlerin toplanmasını sağlıyor. Bu ürünlerin yardım kuruluşlarına verilerek hem israfın önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmasına yardımcı olunuyor.

Fazla Gıda, 11 ilde 77 farklı dernek, gıda bankası ve aşeviyle işbirliği içinde çalışıyor. Bu sayede yaklaşık 200 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılıyor. Fazla Gıda, bu yöntemle 2017 yılında 600 tonun üzerinde gıda atığını önlemeyi başardı.

Fazla Gıda’nın iklim değişikliğini önlemek amacıyla çıkmış bir proje olduğunu söyleyen Fazla Gıda Operasyon Direktörü Berat İnci sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de 214 milyar liralık bir atık mevcut. Bunun 50 milyar TL’si gıda endüstrisinden kaynaklı ve 30 milyar TL’si öngörülerimize göre kullanılabilir gıdadan oluşuyor. Fazla Gıda da bu kullanılabilir gıdayı gıda işletmeleri adına finansal faydalar sağlayarak bu platform sayesinde çözüm önerileri sunuyor.”

Amaçlarının Türkiye’deki tüm gıda atığını yönetmek olduğuna vurgu yapan Fazla Gıda Operasyon Direktörü Berat İnci, sistemin çok kolay işlediğini ifade etti.

İnci, “Bu platform sayesinde gıda işletmeleri fazla gıdalarını platforma giriyorlar. Gıda bankası, dernekler ve belediyeler bu platform üzerinden gıdaları takip edip alıyorlar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar” dedi.

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