"30 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz"

"18 ana alanda kalkınma hedefleri belirlendi. Bu çerçevede 2030'a kadar hem Türkiye hem de dünyada aşırı yoksulluk ortadan kaldırılacak. Bizde 'Güçlü Türkiye Güçlü Toplum' olarak sloganımızı belirledik. Dünyaya yardım edebilmemiz için toplumumuzu güçlendireceğiz. Bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası ile hazinemizle ve büyük fon kuruluşlarıyla ön anlaşmalar yaptık. Türkiye'de bu kapsamda kadınlara girişimcilik eğitimi vererek fon sağlayacağız. Onların değer zincirlerini belirleyerek, bu zincirde üretim yapmalarını ve gelir elde etmelerini sağlayacağız. Bunlar için onlara faizsiz fon ve mikro finans teşvikleri vereceğiz. Devletimiz bugün karşılıksız yardımlara 32 milyar lira ayırıyor."

- "Milli afet barınma stokları oluşturacağız"

Malatya'daki vagon onarım fabrikasını, afet barınma sistemleri fabrikasına dönüştüreceklerini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Burada prefabrik konut, prefabrik yapı sistemleri, hafif çelik, yapısal çelik imalatı yapan büyük bir tesis olacak. Afet veya kentsel dönüşüm gibi ihtiyaç duyulan sosyal donatılar için hızlı çözümler üretecek. Geçen gün Kartal'da yaşadığımız afet, gerçekten memleketimizde alarm zilleri veriyor. Memleketimizde 7 milyona yakın dönüşmesi gereken yapı stoğumuz var. Hızlı dönüşmesi gerekiyor. İnsanlar para vererek, tabut satın alıyor. Kentlerde afet temelli düzeltilmesi gereken ciddi bir risk var. Afet dönemlerinde milli barınma stoğumuz çadır. Ama Allah göstermesin hazırlıklı olmalıyız. Hızlı şekilde normal evlere dönülmesi için milli afet barınma stokları oluşturacağız. Malatya'daki tesis, bu anlamda önemli olacak. Türkiye'de bu konudaki tematik tek tesis. Dünyadaki en büyük tesislerden biri olacak."